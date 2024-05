Grêmio apresenta proposta por Jemerson e zagueiro avisa desejo de sair do Atlético

O Grêmio apresentou proposta oficial para contar com o zagueiro Jemerson, do Atlético. O objetivo do Tricolor é ter o atleta já na próxima janela de transferências.

Jemerson, aliás, já está no alvo do Grêmio há algum tempo. Ele recebeu uma sondagem há alguns meses, mas, na ocasião, o Galo conseguiu segurar. Desta vez, no entanto, o defensor informou ao clube mineiro que deseja sair.

Alguns fatores são fundamentais para o desejo do jogador em sair de Belo Horizonte. O primeiro e mais importante é que Jemerson terá uma boa valorização salarial. A proposta do Grêmio foi superior em questões financeiras. Além disso, o Galo receberá uma compensação para liberá-lo imediatamente.

Por outro lado, Jemerson levou em consideração as exageradas críticas que passou nos últimos meses com a camisa do Atlético. A situação só melhorou com a chegada de Gabriel Milito. No entanto, na época de Felipão, o zagueiro sofreu bastante com as vaias da torcida e excesso de julgamentos.

O Galo tenta convencer o jogador a permanecer em Belo Horizonte. Jemerson tem contrato até o fim de 2024. Talvez por isso o jogador tenha o desejo de se mudar, afinal, não tem certeza sobre renovação com o Galo.

Enquanto não resolve a situação, Jemerson segue fora. Ele não viajou para Recife para o jogo contra o Sport, pela Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (22), às 20h (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Brasil.

