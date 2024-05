RB Bragantino e São Paulo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e São Paulo duelam nesta quarta-feira (22), às 15h, no CPD Atibaia, pela 8° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E o duelo coloca duas equipes que precisam se recuperar na competição. O Massa Bruta é o 16° colocado, com seis pontos somados e tem apenas uma vitória na competição. Contudo, o Tricolor Paulista vem de uma situação pior, já que é o vice lanterna e ainda não sabe o que é vencer no torneio de pontos corridos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o RB Bragantino

É verdade que o Massa Bruta não faz uma boa competição. Contudo, a sua última partida fez com que a moral do elenco aumentasse muito. Afinal, o RB Bragantino venceu o líder Palmeiras por 2 a 0, fora de casa. Aliás, esta foi a primeira vitória da equipe na competição. O que aumentou bastante a confiança do time. O destaque fica pelo atacante Filipe, artilheiro do Braga no torneio com dois gols marcados e principal referência no ataque.

Como chega o São Paulo

Em contrapartida, o Tricolor Paulista vive um momento terrível na competição. Na última partida, perdeu por 4 a 3 para o Cruzeiro, atuando em casa. Aliás, este placar já se repetiu outras duas vezes na competição, com o Soberano saindo derrotado nas duas vezes. Além disso, o São Paulo liga o alerta com sua defesa, já que são 24 gols sofridos, sendo 17 apenas nos últimos quatro compromissos da equipe. O destaque fica pelo atacante Paulo, que tem cinco gols no torneio de pontos corridos.

RB BRAGANTINO X SÃO PAULO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – Oitava rodada

Data e horário: 22/05/2024, às 15h (de Brasília)

Local: CPD Atibaia, em Atibaia (SP)

RB BRAGANTINO: Joaquim; Vinicius Lago, Italo, Kevão, Kauê Ricardo, Riquelme, Alexandre Pena, Gabriel Lopes, Filipe Gabriel, Marcelinho e Marquinhos. Técnico: William Batista.

SÃO PAULO: Felipe Preis; Igor, Lucas Loss, Osorio e Miranda; Cauã Lucca, Ferreira e Hugo; Ganael, Ryan Francisco e Caio.Técnico: Menta.

Árbitro: Murilo Tarrega Victor (SP)

Assistentes: Robson Ferreira Oliveira (SP) e Denis Matheus Afonso Ferreira (SP)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post RB Bragantino e São Paulo pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.