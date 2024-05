Com Gabigol, Flamengo embarca para Manaus em busca da classificação

O Flamengo embarcou, na tarde desta terça-feira (21), para Manaus. Gabigol, que agora veste a camisa 99, chegou junto com a delegação rubro-negra no Aeroporto do Galeão, e vai para a partida contra o Amazonas. Na quarta-feira, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

A ausência no Rubro-Negro fica por conta de Erick Pulgar, que cumpre reta final do processo de transição ao gramado.

A partida contra o Amazonas será a primeira de Gabigol após o atacante aparecer com a camisa do Corinthians em sua casa. Como punição, ele recebeu uma multa de 10% no valor de seu salário e perdeu o número 10 que carregava nas costas.

Além disso, o jogador terá que lidar com um novo momento com o torcedor rubro-negro, que ficou na bronca por conta da foto vazada.

Situação da partida contra o Amazonas

O duelo de ida, no Maracanã, terminou 1 a 0 para o Flamengo. Ou seja, os comandados de Tite precisam apenas de um empate para se classificar.

