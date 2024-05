Treinador comete racismo contra árbitro no futebol uruguaio

A partida entre Liverpool e Miramar Misiones da última segunda-feira (20), pelo Apertura do Campeonato Uruguaio, ficou negativamente marcada. Isso porque o técnico do Miramar, Ricardo Caruso Lombardi, cometeu racismo contra o árbitro da partida, Javier Feres.

A lamentável prática aconteceu quando o jogo estava nos acréscimos do segundo tempo. Antes, ele tinha sido advertido com cartão amarelo após se revoltar com a expulsão de um de seus comandados, o experiente lateral-direito Matías Aguirregaray.

Após reclamações constantes de Caruso que se intensificaram com a virada no marcador do Liverpool, o dono do apito esperava colocar um ponto final na história e expulsou o treinador do Miramar Misiones com o segundo amarelo. Entretanto, foi aí que o técnico argentino de 62 anos de idade proferiu as seguintes palavras:

“Não foi nem falta, ah, eles vão te aplaudir. Seu negro de m…, idiota. Você me expulsou? Eu não vou sair!”

Y una vez más estalló Ricardo Caruso Lombardi.

El entrenador de @MiramarSAD explotó cuando fue expulsado Guzmán Pereira en la derrota del cebrita ante @LiverpoolFC1915 2-1, esta tarde en Belvedere. pic.twitter.com/5AkZlfJNun — Cristian Panzardo (@cristianpanza89) May 20, 2024

Um dos assistentes de Javier Feres, Gustavo Márquez, precisou convencer Ricardo Caruso Lombardi da sua necessidade de deixar o campo para a finalização do encontro. Porém, com o assistente, o comportamento foi bem diferente:

“Você, sim, é gente, não nos tratam igual.”

Retratação

Em seu perfil de rede social, o responsável pela prática de racismo pediu desculpas por ter “explodido” contra o árbitro do confronto onde saiu derrotado por 2 a 1. Nesse sentido, Ricardo reconheceu ter cometido um erro quando estava “com as emoções à flor da pele”. A saber, o pronunciamento aconteceu ainda na última segunda.

“Hoje, tive uma explosão no final da partida com o juiz Javier Feres. Peço desculpas publicamente por usar palavras que não correspondem. Além da raiva, sinto-me envergonhado. Mesmo estando com as emoções à flor da pele, não deveria agir daquela maneira”, disse Caruso Lombardi.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Treinador comete racismo contra árbitro no futebol uruguaio apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.