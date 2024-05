Funcionários do Inter iniciam limpeza do CT Parque Gigante

Funcionários do Inter iniciaram o processo de limpeza do Centro de Treinamento Parque Gigante. Isso pôde ser feito por conta da diminuição do nível do rio Guaíba, em Porto Alegre. No entanto, ainda há muito água no local, e os dois campos seguem submersos.

Os profissionais do Colorado destacados para o início da limpeza caminhavam no local com a água até o joelho, nesta terça-feira. Eles carregavam sacos de lixo e materiais que foram atingidos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul.

Outro exemplo que prova a diminuição dos níveis do Guaíba é o escudo do Inter no portão do CT, que anteriormente estava quase em sua totalidade abaixo da água. Agora, ele já aparece totalmente para quem passa à frente do local. No entanto, ele ainda se encontra sujo, com marcas de lama.

Apesar de o Guaíba apresentar sinais de que vai baixar ainda mais, o Inter não sabe ainda quando poderá voltar ao local para suas atividades costumeiras. O clube ainda fará uma avaliação mais profunda quando a água baixar completamente, porém já admite ter perdido todo o material que estava no complexo, inclusive uniformes de jogo. O prejuízo, segundo informou o clube, deve chegar a R$ 35 milhões, entre recuperação do CT e do Beira-Rio, além de gastos extras .

Por conta disso, o Inter retomou os treinamentos em Itu, no interior de São Paulo, onde vai ficar por 20 dias. A próxima partida do Colorado está marcada para a terça-feira (28), diante do Belgrano, pela Copa Sul-Americana. O jogo será realizado na Arena Barueri.

