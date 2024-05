Grêmio fará jogo-treino com a Portuguesa na próxima quinta

O Grêmio vai realizar um jogo-treino contra a Portuguesa na próxima quinta-feira, às 15h30 (de Brasília), em preparação para o duelo da próxima semana pela Libertadores. A atividade será no CT do Parque Ecológico, da equipe paulista, sem acesso para imprensa e torcida.

Na quarta-feira (29), o Imortal encara o The Strongest, às 19h (de Brasília), no primeiro jogo após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e que marca a retomada do calendário de partidas da equipe de Renato Gaúcho. O duelo será no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Por conta da tragédia no estado do Sul do Brasil, o Grêmio está treinando desde sexta-feira no CT Joaquim Grava, do Corinthians, uma vez que a Arena e o CT Luiz Carvalho seguem inundados. As primeiras atividades em São Paulo foram destinadas ao aspecto físico, com o preparador Mário Pereira. Renato Gaúcho chegou ao local somente na última segunda-feira (20) e já começa a pensar no time que enfrentará os bolivianos pela Libertadores.

Grêmio ficou 15 dias parado

Os jogadores do Grêmio ficaram 15 dias inativos, porém receberam uma cartilha para treinamentos individualizados em casa. Apesar das atividades físicas, a comissão técnica está alerta por conta do tempo parado e a falta de ritmo de jogo.

O Grêmio ficará treinando no CT do Corinthians até o dia 26 de maio. Em seguida, viajará para a capital paranaense e fará atividades no CT do Coritiba nos dias 27 e 28. A partir do dia 30, o planejamento ainda não foi definido.

A situação do Grêmio na Libertadores é delicada. Isso porque está na lanterna, com apenas três pontos, todavia com três jogos a disputar na competição. O líder é o The Strongest, com dez, enquanto Huachipato tem cinco e o Estudiantes, quatro.

