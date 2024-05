Um susto em Madri na manhã desta terça-feira (21). As obras de reforma do estádio Santiago Bernabéu, agora na parte externa, enfrentaram um contratempo devido a um vazamento de gás que afetou grande parte do ‘Paseo de la Castellana’, uma das principais avenidas de Madri.

Por volta das 9 da manhã, no horário local, uma máquina que trabalhava perto do estádio do Real Madrid causou a ruptura de uma tubulação de gás, obrigando ao fechamento e evacuação da estação de metrô mais próxima e ao bloqueio do trânsito no quarteirão do estádio.

Após a chegada das equipes de emergência, o trânsito acabou sendo restabelecido cerca de uma hora e meia depois.

LEIA MAIS: Chelsea anuncia saída do técnico Mauricio Pochettino

Fuga de gas provocada por una tuberia reventada, debido a las obras del Bernabeu, por Florentino. Toda la castellana está cortada, trenes ,metros, gente sin poder ir a trabajar,colegios… Uff …suerte que no ha pasado en el Camp Nou o en Catalunya, que hasta el ejército habría… pic.twitter.com/YsrGxfC1n9 — VIQUI ||☆|| (@viquirepublica) May 21, 2024

De acordo com informações da imprensa local, embora a moderna reforma tenha sido elogiada há alguns meses, as obras têm gerado insatisfação. Isto porque muitos moradores reclamam do barulho vindo do estádio, tanto em dias de jogos quanto durante concertos.

Cortado P° Castellana para vehículos entre Nuevos Ministerios y Plaza de Castilla y aledaños por rotura tubería de gas en Castellana, 142 Cortado para personas entre Cuzco y Lima.@BomberosMad mantiene la zona segura hasta que los técnicos corten la fuga@SAMUR_PC en preventivo pic.twitter.com/sjqjzqycnm — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) May 21, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vazamento de gás nas obras do Santiago Bernabéu causa paralisação em Madri apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.