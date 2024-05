Vaidebet ameaça encerrar patrocínio do Corinthians

O noticiário do Corinthians ganhou mais um tempero de polêmica nesta terça-feira (21). A Vaidebet, patrocinadora máster do clube, demonstrou incômodo com as últimas informações divulgadas sobre o acordo no clube. Em e-mail, a patrocinadora avisou ao Timão que está incomodada com a exposição negativa devido as denuncias e, caso não haja mudanças, vai encerrar a parceria.

Segundo aviso

Esta não é a primeira vez que a Vaidebet se manifesta assim com o Corinthians. No começo do mês, a empresa realizou uma reunião com Augusto Melo e pediu respeito ao acordo. Sem sucesso, a expectativa dos executivos da casa de aposta é que as polêmicas e denuncias internas tenham um fim dentro do clube. Sendo assim, a credibilidade ficaria intacta.

Acordo e multa milionária

Para ficar com o patrocínio master na camisa do Timão, a Vaidebet desembolsou R$ 123 milhões por temporada. O contrato é válido por três anos.

De acordo com as informações do ge, caso uma das partes deseje quebrar o acordo sem justa causa, a multa estipulada, atualmente, está na casa dos R$ 30 milhões.

Laranja

A última acusação em relação ao patrocínio do Corinthians ocorreu na última segunda-feira (20). No ‘Blog do Juca Kfouri’, foi revelado que a empresa usou uma empresa ‘laranja’ para repassar mais de R$ 1 milhão por intermediar a negociação.

