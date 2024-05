Amazonas x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo visita o Amazonas nesta quarta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida, que começa às 21h30 (de Brasília), será na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, o time carioca precisa apenas do empate para avançar de fase. Mas, se a equipe local vencer o confronto pelo placar mínimo de um gol, o confronto irá para os pênaltis.

Além da classificação às oitavas, quem passar deste duelo levará para casa uma bolada de cerca de R$ 2 milhões como premiação.

Onde assistir

A TV Globo, o SporTV e o Premiere transmitem a partida entre Amazonas e Flamengo.

Como está o Amazonas

Treinado por Adílson Batista, o Amazonas busca contar com o fator casa para bater o Flamengo. No entanto, precisará ter uma mudança de postura se quiser vencer um dos principais times do Brasil. Afinal, nos últimos nove jogos, conseguiu apenas uma vitória, contra o Santos, pela Série B.

Na véspera do confronto, o zagueiro Diogo Silva enalteceu a força do adversário, mas também destacou o potencial de sua equipe jogando em casa.

“Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, o Flamengo é uma equipe muito forte, sentimos isso no primeiro jogo, mas o nosso time tem bons jogadores, experientes e vamos buscar essa classificação. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas vamos jogar dentro de casa e não temos outro objetivo que não seja a classificação”, afirmou Diogo Silva.

Como está o Flamengo

A partida contra o Amazonas marcará o reencontro de Gabigol com a torcida do Flamengo, que esgotou os ingressos para o setor visitante, após o jogador vestir a camisa do Corinthians. O clube carioca, aliás, como punição, multou o atacante e tirou o número 10 dele, substituindo pelo 99.

O time de Tite deve contar com duas novidades. Matheus Cunha no lugar de Rossi, e Léo Ortiz na vaga de Léo Pereira. Além do zagueiro, que está no departamento médico, Pulgar e Bruno Henrique também estão fora do jogo.

AMAZONAS X FLAMENGO

Jogo de volta – terceira fase da Copa do Brasil

Data e horário: 22/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell, Xavier, Matheus Serafim e Ênio; Rafael Tavares e Bruno Lopes (Jô). Técnico: Adílson Batista

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Rodrigues Castro Junior (PE)

