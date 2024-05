Estêvão projeta reencontro do Palmeiras contra o Botafogo-SP

Na próxima quinta-feira (23), o Palmeiras encara o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Após vencer o primeiro jogo, o Verdão entra em campo e precisa apenas do empate para avançar na competição. Embora tenha a vantagem, a expectativa é que o time jogue em cima do rival.

Autor do gol da vitória no primeiro jogo, o atacante Estêvão é uma das armas do técnico Abel Ferreira. Assim sendo, ele espera bilhar em mais um duelo decisivo na temporada.

“Para nós, todo jogo é importante. O Botafogo é uma equipe boa, deu muito trabalho aqui no Allianz Parque. Espero que possamos fazer um excelente jogo e sair com a vitória e a classificação. Temos nossos objetivos na competição, sabemos o que cada um precisa ter em mente. A Copa do Brasil é uma competição muito importante e esperamos brigar pelo título até o final”, afirmou o camisa 41.

“Nossa equipe é muito concentrada e fizemos um período de treinos bem intenso. Foi bom para aprendizado, para corrigirmos alguns detalhes que faltavam nos jogos e, quando voltarmos, teremos condições de fazermos excelentes campeonatos”, concluiu.

Números de Estêvão

No time principal do Palmeiras, o garoto Estêvão apresenta bons números. Em 17 jogos, ele anotou três gols. Sendo assim, ele está cada vez mais consolidado com Abel Ferreira.

Dupla com Endrick

Para o duelo fora de casa, Estêvão está confirmado na equipe principal ao lado de Endrick. Os dois são Crias da Academia e, diante do Botafogo-SP, o camisa 9 se aproxima da despedida. Ou seja, a classificação é fundamental para ir embora em alta.

Veja a provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke (Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.

