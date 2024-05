Fluminense x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações e arbitragem

Após garantir a classificação às oitavas da Libertadores, o Fluminense tenta repetir o feito também pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (22), o Tricolor mede forças com o Sampaio Corrêa, às 19h (de Brasília), no Maracanã, e tem uma boa vantagem no confronto.

No jogo de ida, os comandados de Fernando Diniz venceram por 2 a 0, com gols de David Terans, o primeiro do uruguaio com a camisa tricolor, e Jhon Arias, de pênalti. Nesse sentido, o time pode até perder por um gol de diferença para a Bolívia Querida, que assegura a vaga.

O jogo terá 100% da arbitragem feminina. Caberá a Edina Alves Batista (SP/FIFA) ficar como árbitra principal, conforme divulgado pela CBF. Assim, ela será auxiliada por Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) – todas da Fifa.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (22) terá a transmissão do serviço de streaming Amazon Prime Vídeo.

Como chega o Fluminense

O técnico Fernando Diniz não poderá contar com alguns jogadores, que seguem no Departamento Médico. Entre eles, André, Lelê, Douglas Costa, Samuel Xavier e Manoel. Por outro lado, Thiago Santos e Marlon treinaram com bola e podem ser novidades na lista de relacionados.

Além disso, a tendência é que o treinador coloque os titulares em campo, já que o time não entrará em campo no final de semana. A única mudança na escalação da equipe que venceu o Cerro Porteño, na última quinta-feira (16), portanto, será a entrada de Felipe Melo no lugar de Antônio Carlos. A dúvida fica por conta da situação física de Marquinhos, que não atuou diante do time paraguaio.

Como chega o Sampaio Corrêa

A equipe maranhense não vence há cinco partidas na temporada e está bem próximo da zona de rebaixamento da Série C do Brasileirão. No momento, a Bolívia Querida soma apenas dois pontos e ocupa a 16ª colocação, um ponto à frente de Caxias-RS, que tem jogos a menos, e Ferroviário-CE.

O volante Ferreira se recupera de lesão, enquanto o atacante Pimentinha será poupado para o duelo com o Botafogo-PB. Por fim, o lateral-direito Lucas Lopes e o meia Guilherme Escuro não podem jogar por já terem atuado em outros times na competição.

FLUMINENSE X SAMPAIO CORRÊA

Terceira fase da Copa do Brasil 2024 – Volta

Data e horário: 22/5/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fabio; Guga, Felipe Melo, Martinelli, Marcelo; Alexsander, Lima, Ganso; Arias, Keno, Cano. Técnico: Fernando Diniz

SAMPAIO CORRÊA: Felipe, Rafael Luiz, Franklin, Itambé e Cortez (Thiago Rosa); Jhonata Varela, Pablo Oliveira e Nadson; Breno Almeida, João Felipe e Brunão. Técnico: José Augusto

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

