Sport x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar na Copa do Brasil 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Atlético-MG visita o Sport pelo jogo de volta da terceira fase do torneio eliminatório. Dessa forma, as equipes se enfrentam na Arena de Pernambuco, no Recife, às 20h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do SporTV 3 e do Premiere a partir das 20h (de Brasília).

Como chega o Sport

Campeão em 2008, o Leão precisa reverter uma desvantagem de dois gols de diferença. Afinal, após perder na ida por 2 a 0, o Sport não pensa em outra coisa a não ser a vitória. Em caso de triunfo por dois gols, a equipe leva o jogo para os pênaltis. Para avançar, porém, somente vitória por três ou mais gols de diferença.

Como chega o Atlético-MG

O Galo chega confortável para esta partida e pode até perder por um gol de diferença para avançar. A ideia, porém, é ir com força máxima e buscar mais um triunfo. O técnico Gabriel Milito, contudo, não terá o atacante Hulk por motivos particulares.

SPORT X ATLÉTICO-MG

Copa do Brasil 2024 – Terceira fase – Jogo de volta

Data e horário: 22/05/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena de Pernambuco, no Recife (PE)

SPORT: Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano (Rafael Thyere), Luciano Castán e Riquelme (Felipinho); Felipe, Fabricio Domínguez (Pedro Vilhena) e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Guilherme Arana; Battaglia, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Vargas e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

