Nível da água diminui na Arena do Grêmio; veja imagens

O nível da água começa a diminuir em alguns locais de Porto Alegre após as fortes enchentes no Rio Grande do Sul. E no bairro do Humaitá, onde está a Arena do Grêmio, não é diferente. Assim, o gramado do Imortal já começa a ficar exposto em algumas áreas.

Por enquanto, apenas a área central do campo está seco. A coloração da grama, porém, está bem escura por causa da lama que subiu junto com a cheia do Guaíba. Parte do banco de reservas, aliás, foi parar no meio do gramado.

Se o meio do campo está seco, não se pode dizer o mesmo das laterais, que continuam alagadas. Além disso, áreas térreas do estádio, como vestiários, estacionamento e almoxarifado ainda estão submersas na Arena do Grêmio.

No CT Luiz Carvalho, que fica perto da Arena, o nível da água também está diminuindo. Dessa forma, o Grêmio já começa a fazer a limpeza do local. Por lá, contudo, apenas o gramado foi prejudicado, já que os prédios estão em área elevada.

As despesas da Arena não saíram dos cofres do Grêmio, mas sim pela empresa que administra o estádio. Já as estruturas do CT, tanto da base como profissional, serão recuperadas pelo Imortal.

Veja imagens

