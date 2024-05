Ex-São Paulo, Thiago Mendes negocia retorno ao futebol brasileiro

O Cruzeiro segue disposto a reforçar a equipe de olho na abertura da janela de transferência no meio do ano. A diretoria celeste negocia a contratação do meio-campista Thiago Mendes, que atua no Al-Rayyan, do Qatar. De acordo com o portal ‘ge’, o volante de 32 anos acena favorável à oportunidade de retornar ao Brasil.

Alexandre Mattos, novo CEO da Raposa, é o responsável pela condução das tratativas com os árabes. Entretanto, vê dificuldades na negociação em razão de outros clubes terem interesse no jogador.

Além disso, a única opção do Cruzeiro é efetuar a compra de Thiago Mendes em definitivo, visto que o atleta tem somente mais um ano de vínculo com o Al-Rayyan. Não há informações sobre o período de contrato que o clube brasileiro se propõe a oferecer.

Thiago Mendes surgiu para o futebol no Goiás, onde ganhou destaque e atraiu o interese do São Paulo em 2015. Depois de duas temporadas no clube do Morumbi, o meia acertou sua transferência para o Lille. Na França, ele também defendeu o Lyon.

