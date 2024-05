Após adiamentos, Chape e Ponte Preta empatam na Arena Condá

Depois de dois adiamentos, Chapecoense e Ponte Preta duelaram nesta terça-feira (21), na Arena Condá. No fim, houve empate sem gols na sexta rodada da Série B do Brasileiro. Os donos da casa chegaram a balançar a rede com Foguinho, mas a arbitragem apontou impedimento no lance. Já os visitantes tiveram boas chances na segunda etapa.

Com o resultado em Santa Catarina, os times não avançam como gostariam na tabela. Enquanto o Verdão do Oeste soma nove pontos e aparece em décimo, a Macaca tem seis, na 14ª colocação.

Adiamentos

Inicialmente, a partida ocorreria no último domingo (19). Entretanto, a CBF optou por adiar o duelo após três voos da delegação campineira serem cancelados devido às más condições climáticas na Região Sul do Brasil. Desse modo, houve a remarcação do confronto para a segunda, às 19h (de Brasília), mas pelo mesmo motivo o jogo precisou passar para esta terça-feira.

Próximos jogos

A Chapecoense volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Ceará, na Arena Castelão. Tambpém pela sétima rodada e no mesmo dia, a Ponte Preta terá pela frente o Ituano. O jogo, porém será às 16h, no Estádio Novelli Júnior.

