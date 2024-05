Flamengo chega a Manaus com festa e carinho para Gabigol

O Flamengo desembarcou em Manaus na noite desta terça-feira e foi recebido com festa. E entre os mais celebrados na porta do hotel estava o atacante Gabigol, pivô de polêmica ao longa da última semana.

Agora camisa 99, aliás, o atacante do Fla recebeu muito carinho e retribuiu. Gabigol foi até grade de separação de segurança e tirou fotos e distribuiu autógrafos para os torcedores presentes no local. O zagueiro David Luiz, contudo, também fez a festa dos rubro-negros.

Gabigol perdeu a camisa 10 na última semana após vestir a camisa do Corinthians. Uma imagem circulou nas redes sociais e irritou os dirigentes do Flamengo. Assim, além da punição na camisa, o jogador também recebeu uma multa de 10% em cima do salário.

Nesta quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Amazonas, na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O Rubro-Negro venceu na ida por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Pedro. Dessa forma, o time de Tite poderá empatar para avançar.

Veja os relacionados do Flamengo

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves; Defensores: Fabrício Bruno, Léo Ortiz, David Luiz, Cleiton, Varela, Wesley, Ayrton Lucas e Viña; Meio-campitas: Allan, Igor Jesus, Evertton, Arrascaeta, De la Cruz, Gerson e Victor Hugo; Atacantes: Pedro, Cebolinha, Gabigol, Lorran, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

