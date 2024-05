Fluminense divulga relacionados para duelo com o Sampaio Corrêa

O Fluminense mede forças com o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Assim, o clube divulgou a lista de relacionados para o duelo no Maracanã com destaque para o retorno de Thiago Santos.

O defensor sentiu um problema muscular durante um treinamento, ainda no início do mês de abril. Chegou a existir a possibilidade dele estar entre os relacionados contra o Cerro Porteño-PAR, mas foi preservado. Agora, aparece como opção para o duelo com a Bolívia Querida.

Por outro lado, o técnico Diniz não poderá contar com Manoel (lesão na coxa direita), André (joelho direito) e Lelê (joelho direito). Além deles, também estão fora Marquinhos, Douglas Costa e Samuel Xavier, que estão em fase de transição.

O zagueiro Marlon, por sua vez, voltou a treinar com o elenco mas ainda participou de poucas sessões. Já Renato Augusto e Gabriel Pires aparecem como opções novamente e mostram estar recuperados de suas respectivas lesões.

Nossos relacionados pra enfrentar o Sampaio Corrêa! pic.twitter.com/M13fArMlqP — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 22, 2024

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo;

Zagueiros: Antonio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos;

Meio-campistas: Alexander, Arthur, Gabriel Pires, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Ganso e Renato Augusto;

Atacantes: David Terans, Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias e Keno

