CBF divulga áudios do VAR de Vasco x Fortaleza: ‘Bloqueia com o braço’

A CBF divulgou na madrugada desta quarta-feira (22), os áudios da análise da cabine do VAR sobre os lances do duelo entre Vasco e Fortaleza, em São Januário, pela Copa do Brasil. No jogo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi duas vezes ao monitor para revisão de possíveis pênaltis.

Além disso, em outros dois casos, a linha de impedimento foi traçada. No entanto, o lance de maior polêmica foi em um possível pênalti de Marinho, ainda no primeiro tempo. Na jogada, o atacante atingiu a bola com o braço, porém durante a reclamação alegou ter dominado no peito.

“Para no contato, outro ângulo. É na mão. Deixa só eu terminar de checar com calma. Só tem esse ângulo? Me dá esse. A bola vem de lá, e ele domina com a mão. Wilton, recomendo revisão para possível penal. Jogador bloqueia bola com o braço”, recomendou a cabine.

Logo após a consulta, Wilton Pereira Sampaio assinalou o pênalti para o Vasco, convertido por Vegetti. Em outra jogada, Maicon bloqueou a bola com a perna, mas o árbitro interpretou como braço dentro de campo. Depois de ir ao monitor, anulou a irregularidade.

“Claramente toca na perna”, disse o árbitro ao banco do Fortaleza.

Em campo, o Vasco chegou a ficar atrás do placar duas vezes, porém mostrou poder de reação e muito empenho para buscar o resultado. No fim, Hércules acertou o canto de Léo Jardim e levou o certame para os pênaltis. Por fim, depois de nove cobranças sem qualquer chance para os arqueiros, o goleiro cruz-maltino se redimiu da falha no tempo normal e defendeu a cobrança de Kervin Andrade.

