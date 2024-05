Real Madrid analisa possíveis substitutos de Toni Kroos

O Real Madrid começa a se planejar para a saída do meio-campista Toni Kroos, que comunicou sua aposentadoria ao final da temporada. Assim, o clube espanhol já mapeia o mercado e seleciona dois jogadores como favoritos a serem peças de reposição. Tratam-se de Kimmich, do Bayern de Munique, e Rodri, do Manchester City. A informação é do veículo espanhol “Diário AS”.

O primeiro jogador tem vínculo com o clube alemão até junho de 2025, mas ainda não apresentou uma oferta de ampliação contratual. Kimmich já está há nove anos no Bayern e não garantiu uma permanência em entrevista ao mesmo jornal espanhol.

“No momento não estou pensando nisso. Como já disse, falarei primeiro com o Bayern. Mas, claro, Barcelona e Real Madrid são clubes incríveis com uma história incrível”, detalhou o meio-campista.

A outra alternativa é o volante Rodri, do Manchester City, que é considerado o melhor jogador da posição do mundo. Aliás, ele ficou na quinta colocação da última edição da Bola de Ouro. Apesar do interesse, entende-se que sua saída do clube inglês é bastante difícil.

Opção mais complicada para o Real Madrid

Afinal, ele é um jogador que mais agrada Guardiola dentro do elenco dos Citizens. Além de seu prestígio ao marcar gols em momentos decisivos. Prova disso é que Rodri anotou o gol que garantiu o título da Liga dos Campeões para a equipe azul de Manchester na temporada passada.

Já na atual, o meio-campista espanhol marcou o último da vitória por 3 a 1 sobre o West Ham, na 38ª rodada da Premier League, no último domingo (19). Com isso, assegurou o quarto título consecutivo do Campeonato Inglês.

Além disso, Rodri é torcedor e revelado nas categorias de base do Atlético de Madrid. O fato de ser um dos principais rivais também pode impedir essa transferência.

