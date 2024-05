Fluminense reencontra o Sampaio Corrêa no Maracanã após duas décadas

Após a vitória sobre o Cerro Porteño, o Fluminense volta suas atenções para a terceira fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca mede forças com o Sampaio Corrêa, no Maracanã, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta. Curiosamente, no último confronto entre os times no estádio, o técnico Fernando Diniz marcou um golaço na goleada por 5 a 1.

O duelo aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2002. Duas semanas antes, a Bolívia Querida havia vencido por 2 a 1, com gols de Rogerinho e Gilson, enquanto Marco Brito descontou para o Tricolor, no Castelão. No Maracanã, os comandados de Oswaldo de Oliveira passearam em campo e despacharam o adversário na primeira fase da Copa do Brasil.

Em campo, aliás, Fabinho cobrou falta de muito longe, a bola desviou em César e enganou o goleiro Murilo. Assim, o Fluminense precisava reverter a desvantagem. Diante disso, Marcão, atual auxiliar permanente, recebeu na área e deixou Magno Alves em condições de empatar. Na sequência, o centroavante voltou a estufar a rede e deixou o time carioca na frente.

Golaço do futuro comandante

No segundo tempo, Fernando Diniz dominou pela esquerda, cortou para o meio e colocou no ângulo. Vinte e dois anos depois, agora como treinador, o profissional irá reencontrar o Sampaio Corrêa, novamente no mesmo torneio. Júlio César e Caio completaram a goleada, que colocou o Flu no caminho do Paysandu.

Naquela edição, o time carioca avançou até as quartas de final, quando foi eliminado pelo vice-campeão, Brasiliense, por 2 x 1 no placar agregado. Antes disso, havia passado pela Bolívia Querida, Paysandu e Juventude.

