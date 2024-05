Palmeiras encerra preparação para duelo contra o Botafogo-SP

O Palmeiras encerrou, na manhã desta quarta-feira (22), a preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Verdão venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Allianz Parque, e agora joga por um empate em Ribeirão Preto para avançar para as oitavas de final.

No campo, a comissão técnica de Abel Ferreira aprimorou transições, movimentações específicas e finalizações antes de, na parte final, comandar um descontraído recreativo. Após o treino, o meia-atacante Lázaro ressaltou a importância da vantagem construída no duelo de ida e projetou um duelo difícil em Ribeirão Preto.

“Foi uma vitória importante para nós. Sabíamos da dificuldade do confronto, ainda mais por decidir fora de casa. Conseguimos impor nosso ritmo e conseguir uma boa vitória. Vamos para o segundo jogo muito preparados e vamos fazer uma excelente partida para sair com a classificação”, disse Lázaro, que prosseguiu:

“Será mais um jogo difícil, sabemos bem disso. Mas o Palmeiras, quando entra em campo, tem de mostrar sua força, impor a qualidade de jogo. Tenho certeza de que será um jogo importante e esperamos sair com a vitória e com a classificação”.

Assim, um provável Palmeiras para o duelo contra o Botafogo-SP tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.

