Mãe de Neymar tem atitude inesperada após problema com Bruna Biancardi

A mãe do craque Neymar, Nadine Gonçalves, teve uma atitude completamente inesperada, na última segunda-feira (20), e apagou das redes sociais as fotos com seu neto mais velho, Davi Lucca.

Inicialmente, “NeyMãe” compartilhou momentos com o garoto em uma viagem para Copenhague, na Dinamarca. No entanto, após isso, internautas criticaram por ela não publicar fotos com a neta mais nova, a pequena Mavie.

É necessário lembrar que existem fortes rumores que Nadine e Biancardi não se dão bem. Aliás, desde a época em que Neymar e Bruna estavam juntos que a conversa existe.

Após excluir as fotos, internautas, todavia, passaram a questionar o motivo de ter apagado as publicações. “Nadine, republica as fotos, elas estavam lindas, merece ficar no feed”, disse uma. Outra deu outra solução: “Tranca os comentários das suas publicações, só deixa comentar quem você segue. Agora nem foto você pode postar mais”, afirmou outro.

Neymar volta a campo em setembro

Quase um ano após a grave lesão sofrida por Neymar, o brasileiro ainda terá que esperar mais um pouco para retornar aos gramados com a camisa do Al-Hilal. Durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (21), o técnico Jorge Jesus descartou a volta do atacante no início da próxima temporada e, com cautela, acredita que o jogador volte a campo a partir de setembro.

“O tempo que dão ao Neymar, em uma lesão dessas, é normalmente entre 10 e 11 meses. Neymar não estará operacional no princípio da próxima temporada. Mas, pensamos que, em setembro, outubro, ele possa estar em condições de poder competir”, disse Jorge Jesus.

