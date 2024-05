Atalanta x Leverkusen, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Chegou o dia da final da Liga Europa. Afinal, nesta quarta-feira (22/5), às 16h (de Brasília) em Dublin, na Irlanda, Atalanta e Leverkusen buscam título inédito. Os italianos fazem ótima temporada. Na Série A, têm grande chance para terminar no Top3. Além disso, na competição continental, eliminou, entre outros, o poderoso Liverpool. Mas o Leverkusen está ainda melhor. Foi campeção alemão pela primeira vez, quebrou recorde de invencibilidade na Alemanha e na Europa e ainda não perdeu em toda temporada, algo inédito (e restam apenas mais dois jogos para encerrar 2023/24).

Com este cenário, o duelo é imperdível. E a Voz do esporte vai fazer uma grande cobertura. Ela começa às 15h (de Brasília), com um esquenta com todas as informações sobre as equipes e a Liga Europa. Assim que a bola rolar, Christian Rafael estará na narração.

Esta final da Liga Europa ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Giovanni Danjo nas reportagens.

