Corinthians x América-RN, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Corinthians e América-RN jogam às 20h (de Brasília), desta quarta-feira (22/5), pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será na Neo Química Arena e como venceu na ida, por 2 a 1, em noite de show do goleiro Carlos Miguel, joga pelo empate. O time potiguar precisa vencer por um gol para levar aos pênaltis. Ou dois gols para se classificar diretamente. Este duelo tem a cobertuta da Voz do esporte, que inicia a sua transmissão às 18h30 (de Brasília). Com a bola rolando, Aldo Luiz estará na narração.