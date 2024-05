Clubes chegam a acordo com a CBF por liberação de jovens para Seleção sub-20

Flamengo, Corinthians e Palmeiras, que tiveram jogadores convocados pelo técnico Ramon Menezes para a Seleção Sub-20, chegaram a um acordo com a CBF pela liberação dos atletas. Após reunião, ficou definido que o período de treinamento da Canarinho, que iria do dia 3 a 11 de junho, terminará no dia 8 (sábado).

Assim, no entendimento da CBF, os clubes não serão prejudicados, já que os jovens retornarão quatro dias antes do fim da Data-Fifa.

Dirigente do Flamengo enaltece diálogo entre entidade e clubes

Em sua rede social, Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol do Flamengo, elogiou o diálogo entre as partes.

“Lorran, com controle de carga, treina e retorna ao Flamengo cinco dias antes da partida com o Grêmio. Diálogo e consenso entre clubes e entidade, uma vez que o Regulamento Geral de Competições prevê obrigatoriedade em convocações para todas as categorias neste período”, publicou Diogo.

Período na Granja Comary

Os jogadores convocados por Ramon Menezes realização atividades no centro de treinamento da Seleção Brasileira, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Há a possibilidade de um jogo-treino neste período. No entanto, a CBF ainda não anunciou.

