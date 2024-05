O influenciador Iran Ferreira, o famoso Luva de Pedreiro, surpreendeu a todos ao revelar que pode ser pai mais uma vez. Ele que já tem um filho, o pequeno Davi Cristiano Ronaldo, anunciou que “Messi vem aí”.

O assunto surgiu nas redes sociais em transmissão ao vivo na Twitch, ao lado do influenciador Jon Vlogs. Eles estavam em uma brincadeira de rimas, quando surgiu o assunto. “Olha só meu parceiro, se liga, pega a visão. O mano já é pai, pai do CR7, então vai”, disse Jon.

No entanto, Luva respondeu com outra rima. “E o Messi está vindo aí, eu vou abrir o jogo para todo mundo em breve”, disse. Logo na sequência, Jon questionou sobre o assunto e teve a seguinte resposta: “É isso aí, né?”.

Fim do relacionamento

Davi Cristiano Ronaldo é o primeiro filho do influenciador. O garoto tem dois meses, fruto do relacionamento com a bióloga Távila Gomes. A relação, no entanto, terminou em março por traições do influenciador.

“Desde quando saíram as fofocas eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás… Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo”, declarou a bióloga na ocasião.

