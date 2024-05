Flamengo recebe proposta do West Han e encaminha venda de Fabrício Bruno

Fabrício Bruno pode estar vivendo os seus últimos momentos no Flamengo. Afinal, o West Han, da Inglaterra, formalizou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) pela contratação do zagueiro. As negociações entre os clubes estão bem encaminhadas e devem ser concluídas nas próximas semanas. A informação é do “ge”.

Chegada ao Flamengo

Com passagens por Cruzeiro, Chapecoense e RB Bragantino, Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em fevereiro de 2022 e custou R$15 milhões aos cofres rubro-negros. O zagueiro ficou no banco de reservas durante os primeiros meses. No entanto, ele ganhou sequência e se tornou titular em 2023.

Convocação para Seleção Brasileira

Após se firmar no Flamengo, Fabrício Bruno esteve presente na convocação da Seleção Brasileira em março de 2024. O zagueiro, dessa forma, atuou como titular nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. O defensor jogou durante os 90 minutos nos dois jogos e apresentou boas atuações em campo.

Fabrício Bruno disputou 113 jogos no Flamengo e marcou cinco gols. Além disso, conquistou três títulos: uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. O zagueiro entra em campo nesta quarta-feira (22/05), diante do Amazonas, na Arena da Amazônia, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

