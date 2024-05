O Fluminense visitou o Athletico no CT do Caju, em Curitiba (PR), nesta quarta-feira (22), e sofreu goleada por 5 a 2 pelo Brasileirão sub-20. O jogo era válido pela oitava rodada do torneio.

Com o resultado, o Flu cai para a 14ª posição, com apenas oito pontos. A campanha do Tricolor é inconstante até o momento, com duas vitórias, dois empates e quatro derrotas após oito jogos.

Já o Furacão pega o elevador e ganha cinco posições, chegando à terceira colocação, com 15 pontos – seis a menos que o líder Palmeiras. Já são quatro jogos de invencibilidade para os paranaenses, que detém o segundo melhor ataque da competição (18 gols).

LEIA MAIS: Fluminense reencontra o Sampaio Corrêa no Maracanã após duas décadas

A vitória começou a ser construída logo cedo, aos 6′, com João Cruz. Isac empatou para o Fluminense aos 15′. Ainda no primeiro tempo, porém, o Athletico abriu 3 a 1, com Felipe Chiqueti (28′) e Fábio Lucas (32′). Na etapa final, Isac voltou às redes pelos cariocas e descontou (3′). Mas Leo Derik (9′) e Emersonn (16′) determinaram o placar final para os mandantes: 5 a 2.

Próximos passos

A próxima rodada do Athletico no Brasileirão sub-20 é contra o Grêmio, na próxima quarta (29). A data é posterior ao dia 27, quando está marcada reunião da CBF com os clubes para determinar ações acerca dos problemas vividos no Rio Grande do Sul, que afetam os clubes gaúchos. O Grêmio, por exemplo tem cinco jogos – três a menos que a maioria dos rivais. Já o Inter tem quatro.

O Fluminense, por sua vez, tem compromisso contra o Fortaleza, na capital cearense, em jogo marcado para a próxima quinta-feira (30), pela nona rodada do Brasileirão sub-20.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Fluminense sofre goleada para o Athletico no Brasileirão sub-20 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.