Flamengo empata com o América-MG pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o América-MG nesta quarta-feira (22), pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Na Gávea, no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro abriu o placar com Wallace Yan, no primeiro tempo. O Coelho, ainda na primeira etapa, deixou tudo igual com Paulinho, de pênalti.

Com o empate, o Flamengo pulou para a sexta posição, com 13 pontos. Por outro lado, o América-MG fica na 11ª colocação, com nove pontos.

Como foi o jogo

O Flamengo precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Weliton enfiou a bola para Wallace Yan, que passou pelo zagueiro e chutou a bola na saída do goleiro. O time carioca, aliás, teve outras chances para balançar a rede, até mesmo com o camisa 10, mas não aproveitou. Dessa forma, o América-MG empatou o confronto aos 22′, com Paulinho.

O cenário do segundo tempo não foi muito diferente da etapa anterior. Ou seja, o Mais Querido seguiu pressionando o time mineiro, mas não soube aproveitar as oportunidades. Aliás, já nos acréscimos, Shola mandou a bola no travessão. Dessa forma, somou apenas um ponto jogando em casa.

