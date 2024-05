Atitude de Coutinho nas redes faz vascaínos sonharem; entenda

Philippe Coutinho não passou despercebido nas redes sociais e movimentou os torcedores do Vasco após atitude inesperada. Isso porque o jogador, criado na categoria de base, é sonho de consumo da massa vascaína.

O que Coutinho fez?

O cria da Colina, que negocia com o Vasco e deseja retornar ao Brasil, mostrou que já está de olho nos craques cruz-maltinos e passou a seguir o francês Payet e o argentino Vegetti.

É, amigos. Pelo visto, está acontecendo. Nosso Philippe Coutinho seguiu Payet e Vegetti pic.twitter.com/djQnC8dUto — Mídia Vascaína (@midiavascaina) May 22, 2024

O nome de Coutinho foi parar entre os assuntos mais comentados das redes sociais por causa dessa situação. O jogador está em fim de empréstimo no Qatar e não deve ser aproveitado pelo Aston Villa, seu clube na Inglaterra.

O jogador tem propostas mais vantajosas no mercado, porém tem o desejo de retornar ao clube que o revelou e já deixou isso claro aos agentes. Aos 31 anos, ele tem deixado a questão financeira em segundo plano e, inclusive, aceita reduzir consideravelmente seu salário atual para defender o Cruz-Maltino.

Ainda no futebol brasileiro, o Cruzeiro, que passou por uma mudança no comando de sua SAF, manifestou o desejo de contar com o atleta. Além disso, o Corinthians também já tentou a contratação em outras temporadas. No entanto, a prioridade de Coutinho é o Vasco.

Presidente do Vasco associativo, Pedrinho segue otimista para o acerto, que deve ser um contrato de empréstimo até o fim de 2024 com opção de compra. Antes disso, terá que definir a questão salarial. Contudo, caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional.

