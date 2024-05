Em ritmo de treino, Fluminense vence Sampaio e vai às oitavas de final

Como era esperado, o Fluminense se impôs e venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 nesta quarta-feira (22) no Maracanã. O triunfo foi pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como também ganhou na ida (em Cariacica) por 2 a 0, o Tricolor confirmou a sua passagem para as oitavas de final.

O Fluminense, ao chegar nas oitavas, leva mais R$ 3,465 milhões de premiação que se soma aos R$ 2,205 milhões pela participação nesta terceira fase. O Sampaio também leva uma boa bolada. Afinal, como entrou na primeira fase, somou as premiações das três fases e sai com R$ 3,937 milhões no banco.

Arias põe o Fluminense na frente

O Fluminense partiu para o abafa. Antes dos dez minutos, criou quatro oportunidades, sendo que duas fora muito claras: um chute de Keno raspando a trave e uma furada de Martinelli na pequena área. Mas o Sampaio também chegou com perigo, sempre em contra-ataques com Thiaguinho nas costas de Marcelo.Foi assim em gol anulado por impedimento (de João Felipe em passe de Thiaguinho) e uma cabeçada do mesmo João Felipe em cruzamento de Thiaguinho. Mas aos 20 o Flu largou na frente. Ganso recebeu desmarcado pela esquerda e cruzou para um chute fraco de Árias, Mas o goleiro Felipe foi mal no lance e a bola entrou. O Tricolor seguiu melhor e teve chances para ampliar, mas o placar seguiu no 1 a 0 até o intervalo.

Flu perde pênalti, mas amplia

No segundo tempo, o Fluminense jogou de forma menos intensa. Ainda assim, foi melhor e teve tudo para ampliar aos 33. Árias recebeu na área e foi derrubado. Pênalti que o mesmo Arias cobrou, mas o goleiro Felipe fez ótima defesa, mandando para escanteio. Porém, dois minutos depois Arias puxou o ataque que Gazão cortou, mas mandou na trave. Porém, na sobra, John Kennedy mandou para a rede. fechando o placar em 2 a 0.

FLUMINENSE 2X0 SAMPAIO CORRÊA

Terceira fase da Copa do Brasil 2024 – Volta

Data e horário: 22/5/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 22.333

Público pagante: 20.617

Renda: R$ 1.041.453,50

FLUMINENSE: Fabio; Guga, Felipe Melo (Gabriel Pires, 36’/2ºT), Antonio Carlos e Marcelo; Alexsander (Renato Augusto, 18’/2ºT), Martinelli, Ganso (Isaac, 42’/2ºT) e Arias, Keno (John Kennedy, 18’/2ºT) e Cano (Terans, 36’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

SAMPAIO CORRÊA: Felipe; Rafael Luiz, Franklin, Itambé e Cortez; Marcelinho (Gabriel Gazão, 24’/2ºT), Jhonata Varela (Pablo Olivera, 36’/2ºT), Adauto Jr e João Felipe (Eloir, 14’/2ºT); Brunão (Bruno Baio, 24’/2ºT) e Thiaguinho (Nadson, 14’/2ºT). Técnico: José Augusto

Gols: Árias, 20’/1ºT (1-0); John Kennedy, 35’/2ºT (2-0)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Antônio Carlos (FLU); Marcelinho, João Felipe, Franklin, Cortez, Rafael Felipe ((SAM)

