Torcida do Flamengo protesta contra Gabigol em Manaus: ‘Não somos fãs de canalhas’

Se na chegada do Flamengo em Manaus Gabigol recebeu o carinho dos torcedores, na Arena da Amazônia, antes de a bola rolar para o duelo contra o time local, o atacante foi alvo de protestos. Duas faixas na arquibancada alfinetavam o ex-camisa 10 rubro-negro (atual 99), que perdeu a numeração após aparecer com camisa do Corinthians em foto vazada.

“Não somos fãs de canalhas”, dizia uma das faixas.

Segundo a reportagem do SporTV, as faixas foram produzidas por torcedores do Flamengo que viajaram do Rio de Janeiro para Manaus. Aliás, na chegada desses rubro-negros ao estádio, outra faixa chamou a atenção, com a escrita: “Gabi Judas”

Gabigol começa a partida contra o Amazonas no banco de reservas. No entanto, como Pedro vem sentindo desgaste físico, o camisa 99 pode ser utilizado durante o confronto.

