Corinthians volta a vencer o América-RN e vai às oitavas de final da Copa do Brasil

Vai, Corinthians. O Timão recebeu o América-RN nesta quarta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024 e venceu a equipe potiguar novamente. Em jogo disputado na Neo Química Arena, o clube paulista bateu o Dragão por 2 a 1 (4 a 2 no agregado), com gols de Yuri Alberto e Cacá. Wenderson marcou para os visitantes.

Dessa forma, com o resultado, o Corinthians se garantiu nas oitavas de final do torneio eliminatório. Na ida, na Arena das Dunas, em Natal, o Timão venceu por 2 a 1, de virada. A classificação, aliás, rendeu R$ 3,4 milhões aos cofres alvinegros. Ao todo, como disputa a Copa do Brasil desde a primeira fase, o clube já embolsou R$ 8,7 milhões com a classificação desta quarta-feira.

Primeiro tempo

Como era de se esperar, o Corinthians dominou as ações na etapa inicial, mas a pontaria não esteve tão afiada. O Timão teve mais posse de bola, rondou a área do América, porém encontrou dificuldades para de fato furar a marcação do time adversário. Aos 41, o time paulista chegou pela esquerda, e a zaga do clube de Natal não conseguiu cortar. Breno Bidon rolou para o meio, e Yuri Alberto bateu de primeira para marcar. Na sequência, Fagner teve chance para ampliar, mas não conseguiu. O América, por sua vez, pouco perigo ofereceu. O time comandado por Marquinhos Santos tentou apostar em saídas rápidas e contra-ataques, mas o goleiro Carlos Miguel praticamente assistiu ao primeiro tempo de camarote.

Segundo tempo

O Corinthians até começou pressionando na etapa final, mas logo foi surpreendido. Aos seis minutos, após cobrança de lateral dentro da área, a defesa do Timão não conseguiu cortar. A bola sobrou na entrada da área, e Wenderson pegou de primeira, num chute muito forte, marcou um golaço, sem dar chances de defesa para Carlos Miguel. O time de António Oliveira respondeu pouco depois e teve boas chances com Raniele, Yuri Alberto e Breno Bidon, mas nenhum deles marcou. Precisando de um gol para levar para os pênaltis, o América pressionou e chegou com perigo duas vezes. Na primeira, o ataque furou. Na segunda, porém, Carlos Miguel fez excelente defesa em chute de Souza de fora da área. Nos acréscimos, Cacá pegou sobra dentro da área e garantiu a vitória e classificação corintiana.

Sequência

Corinthians e América-RN agora viram atenções para coisas diferentes. O Timão folga no fim de semana, já que o Brasileirão segue paralisado, e encara o Racing (URU) na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana. O Dragão, entretanto, joga no domingo, contra o Sousa, pela Série D.

CORINTHIANS 2 X 1 AMÉRICA-RN

Copa do Brasil 2024 – Terceira fase – Jogo de volta

Data: 22/05/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 39.355 torcedores

Renda: R$ 2.226.652,50

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Igor Coronado, 26’/2ºT) e Rodrigo Garro (Paulinho, 47’/2ºT); Romero (Gustavo Silva, 26’/2ºT), Yuri Alberto (Pedro Raul, 35’/2ºT) e Wesley (Fausto Vera, 47’/2ºT). Técnico: Bruno Lazaroni

AMÉRICA-RN: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Alan, Salazar, Hygor Ribeiro (Alexandre Ferrugem, 33’/2ºT) e Marquinhos Pedroso (João Lucas, 43’/2ºT); Ferreira (Guilherme Guedes, 33’/2ºT), Wenderson, Souza e Norberto (Rafinha, intervalo); Gustavo Henrique (Paixão, 43’/2ºT). Técnico: Marquinhos Santos

Gols: Yuri Alberto, 41’/1ºT (1-0); Wenderson, 6’/2ºT (1-1); Cacá, 45’/2ºT (2-1)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Cartão Amarelo: Garro (COR); Wenderson (ARN)

Cartão Vermelho: –

