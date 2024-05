Melhor em campo, Arias festeja gol à espera do primeiro filho

O colombiano Jhon Arias foi o melhor em campo na vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (22/5), no Maracanã. Com muita movimentação e objetividade nas jogadas, ele já se destacaria pela performance em campo. Entretanto, ainda fez o primeiro gol do Tricolor e participou da jogada do segundo.

Feliz com a gravidez da mulher, Arias comemorou colocando a bola dentro da camisa, para simular um barrigão. Aos 26 anos, o meia-atacante está na expectativa por seu primeiro filho. Assim, fazer um gol teve um significado especial.

“Foi importante pra mim. Queria marcar o gol. Eu tinha esse sonho de ser pai. Queria ser pai há muito tempo e queria fazer um gol para marcar este momento para mim e para minha mulher e foi ótimo ser no Maracanã, que é o palco do Fluminense”.

Arias exalta classificação para as oitavas

Ao longo do jogo, em que protagonizou lances decisivos, Arias também teve um momento ruim: a perda de um pênalti. Porém, o lance ocorreu muito mais por mérito do goleiro Felipe – que fez uma bela defesa – do que pelo chute do colombiano. No fim da partida, os tricolores festejaram não apenas a vitória, mas o passe que o resultado garantiu para as oitavas de final da Copa do Brasil.

“Esta vitória foi importante para nós. Aumentamos a vantagem e carimbamos a vaga para as oitavas”, exaltou Arias.

