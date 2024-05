Artur Jorge enaltece segunda classificação seguida pelo Botafogo

A lua de mel do treinador Artur Jorge com a torcida do Botafogo ganhou novo capítulo nesta noite (22). Afinal, o Glorioso voltou a derrotar o Vitória, agora por 2 a 1, fora de casa, e está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo, inclusive, simboliza ainda a segunda classificação seguida sob o seu comando.

Há menos de uma semana, na quinta-feira passada (16), o Botafogo já tinha se classificado às oitavas de final da Libertadores, mesmo com uma rodada de antecedência, ao derrotar o Universitario. Após o confronto no Barradão desta quarta, Artur Jorge manifestou-se em entrevista coletiva e argumentou que o Glorioso tem mentalidade vencedora.

“Temos uma mentalidade ganhadora. Nós tínhamos que, mesmo com uma vantagem de um gol, que a atitude e mentalidade de todos seria de buscar a vitória aqui hoje e não ficar à espera daquilo que o jogo poderia dar. A prova foi a vantagem de 2 a 0. Sofremos um pouco no fim, mas a missão foi cumprida. Foi um jogo muito competente da equipe e todos os jogadores para seguir à frente”, começou Jorge, que ainda vê o Botafogo em quarto lugar no Brasileirão.

O treinador também analisou o 2 a 1 sobre o Vitória e afirmou que o Botafogo teve momentos distintos na partida, de superioridade e inferioridade. O mais importante, lembra Jorge, é que o Glorioso não perdeu o grande apetite pela vitória.

“Nós vínhamos com a intenção de vencer o jogo. Não tivemos o começo que queríamos, vamos muito pressionados, tivemos dificuldades em acertar as marcações no campo defensivo nos primeiros 15, 20 minutos. A partir do momento que conseguimos estabilizar tivemos mais controle do jogo e momentos com bola. Conseguimos finalizar duas vezes para aumentar nossa vantagem. Depois, foi uma tentativa de tentar suportar o que seria uma tentativa natural de se jogar do adversário. Muito feliz pela classificação. Nós queremos ter essa ambição de continuar ganhando”, acrescentou. Por fim, Artur Jorge esquivou-se da polêmica envolvendo os atacantes Diego Hernández e Romero, afastados pela diretoria por conta de ato de indisciplina. A dupla levou mulheres à concentração do Botafogo antes do 1 a 1 contra o Fortaleza, há dez dias (12).

