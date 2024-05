Pedro brinca com gol de joelho: ‘Inédito para mim’

Assim como no primeiro jogo, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Amazonas, em Manaus, com gol de Pedro. O camisa 9 desviou com o joelho esquerdo, após Igor Jesus finalizar de fora da área, e balançou a rede. Aliás, após o fim da partida, o atacante reverência brincou sobre o seu primeiro gol de joelho.

“Nós sabíamos que seria um jogo difícil, um gramado difícil, pesado. Com uma equipe que veio bem fechada para jogar no contra-ataque. Eles têm o setor defensivo muito forte. Sabíamos que seria um jogo truncado, mas fico feliz pelo resultado. Foi o meu primeiro gol de joelho. Só tenho que agradecer a Deus. É assim mesmo, quando a gente dobra o joelho no chão para orar, Deus dá a recompensa, e pude fazer um gol de joelho, inédito para mim. Fico feliz, por cada gol que eu faço, cada vitória que a gente tem. É seguir evoluindo para melhorar para o próximo jogo”, iniciou Pedro.

“Eu fiz o movimento, eu vi que a bola veio na minha direção, eu abaixei com o joelho. Feliz pelo gol, pela jogada do Igor, que finalizou”, completou.

Com o gol desta quarta-feira, Pedro chegou ao 20° nesta temporada. O atacante, aliás, atingiu a marca de 125 gols com a camisa do Flamengo.

