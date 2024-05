António Oliveira reconhece dificuldade, mas valoriza classificação do Corinthians

O técnico António Oliveira valorizou a classificação do Corinthians na Copa do Brasil. Em partida difícil contra o América-RN, o português ressaltou a qualidade do adversário, mas disse que sua está de parabéns.

“Não há jogos iguais. Contra o Fluminense passamos sufoco? Não, claro que não. Contra o Argentinos Juniors nós passamos sufoco? Estamos a falar de um jogo que foi há sete dias e foram os mesmos jogadores, portanto, não há jogos iguais, porque os adversários são sempre diferentes, colocam-nos problemas diferentes e nós temos que arranjar as melhores soluções. Isto aqui não é PlayStation nem Football Manager. Estamos a tratar com pessoas, independente de investimento. Nossa obrigação perante o América-RN era passar. Estavam à espera de que, um 10 a 0?”, disse António, que completou:

“O futebol não é isso e nós temos visto exemplos no futebol que as situações têm que ser comprovadas dentro do campo. Nós fizemos o nosso trabalho, fizermos bem, os jogadores estão de parabéns e merecem aquilo que estão a viver dentro das dificuldades que nós temos sentido.”

Questionado sobre a não utilização de Igor Coronado como titular, o treinador disse que pensa no equilíbrio da equipe.

“Há uma coisa que eu nunca vou abdicar, é o equilíbrio da equipe. E quando eu entender que eles (Coronado e Garro) devam jogar juntos, vão jogar juntos. Quando eles devem jogar à vez, vão jogar à vez. Portanto, há uma coisa que eu nunca vou sobrepor à instituição, porque eu sou uma pessoa responsável e pagam-me para isso. Portanto, mais uma vez eu digo assim: isto não é chegar ali como PlayStation ou Football Manager”, afirmou.

Elogios a Carlos Miguel

O comandante corintiano também falou sobre o goleiro Carlos Miguel, que agora é o titular absoluto. Com a saída de Cássio para o Cruzeiro, António Oliveira fez questão de elogiar o novo titular da meta alvinegra, que mais uma vez fez defesas importantes.

“Eu tenho essa função também e comunico muito com os meus jogadores. Mais uma vez eu digo e falo que eu lido com seres humanos, portanto eles têm emoções e temos que saber gerir da melhor forma, sempre dando amor, mas também cobrando. E o Carlos é alguém que se preparou há muito tempo para ter esta oportunidade, é alguém com personalidade, com caráter. Eu não estou a dizer que ele vai acertar sempre, um dia vai acabar por errar, mas eu acho que ele é um jogador que tem um potencial enorme e se ele quiser pode atingir um patamar altíssimo dentro do futebol brasileiro. E quando eu falo isso é chegar à seleção”, avaliou.

