Lucas tenta engatar sequência e recuperar titularidade no São Paulo

O São Paulo pode ter uma grande novidade no embate desta quinta-feira (23), contra o Águia de Marabá, no MorumBIS, pela Copa do Brasil. Afinal, o meia-atacante Lucas Moura pode começar a partida como titular. Ele está totalmente recuperado de uma lesão na coxa esquerda e sua titularidade depende apenas do técnico Luis Zubeldía.

O camisa 7 já teve um gostinho de voltar a campo na última partida do Tricolor. Ele entrou aos 15 minutos do segundo tempo, no empate sem gols contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores. Contudo, o sentimento é que Lucas não só volte em definitivo ao time titular, mas que enfim engate uma sequência.

Aos 31 anos, Lucas tem vivido uma temporada complicada. Ele ficou fora de 65% dos jogos do time no ano. De 26 partidas em 2024, entrou em campo em nove, sete delas como titular. Ele vem convivendo com uma dor muscular na coxa esquerda, que o tirou de jogos importantes como a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras.

Depois, na estreia pela Libertadores, jogou por só 28 minutos em Córdoba contra o Talleres e teve diagnosticada uma nova lesão muscular na região posterior da mesma coxa. Ao todo, são 40 dias afastados e uma dificuldade de engatar uma sequência.

Zubeldía explica como pode usar Lucas no São Paulo

Contudo, o técnico Luis Zubeldía não vê a hora de poder contar com o atacante. Depois do jogo contra o Barcelona, Zubeldía avaliou o retorno do jogador e disse ele poderá exercer qualquer função na parte ofensiva do time.

“Ele pode fazer em qualquer um dos setores. Direita, centro ou esquerda. Dependendo da situação, eu tomo a decisão. Na parte defensiva, quando ele entra, não faz falta, porque os laterais vão estar cansados, não há tanto problema na recomposição. Quando jogar titular, veremos em que posição podemos botar. Nas três se equilibra. O jogo dele não muda. O importante é que esteja saudável”, disse Zubeldía.

Assim, a chance do camisa 7 começar como titular nesta quinta-feira é grande. Aliás, o São Paulo pode perder por até um gol de diferença que ainda avança na Copa do Brasil. Jogo perfeito para Lucas começar a ganhar ritmo de jogo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Lucas tenta engatar sequência e recuperar titularidade no São Paulo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.