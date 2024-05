O Flamengo informou, na madrugada desta quinta-feira (23), logo após a vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas pela Copa do Brasil, que irá formalizar uma reclamação na CBF. A diretoria rubro-negra enxergou infração na disputa do goleiro Marcão com Pedro na área aos 21 minutos do primeiro tempo.





No entanto, o árbitro Ramon Abatti Abel mandou o lance seguir. Dessa forma, o árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior não viu necessidade de chamá-lo para revisão. No segundo tempo, o atacante voltou a incomodar a área adversária e marcou o gol do triunfo, que garantiu a classificação da equipe para as oitavas de finais.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que formalizará junto à CBF uma reclamação pelo pênalti claro sofrido pelo atacante Pedro, não marcado pela arbitragem, aos 21 minutos do primeiro tempo”.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que formalizará junto à CBF uma reclamação pelo pênalti claro sofrido pelo atacante Pedro, não marcado pela arbitragem, aos 21 minutos do primeiro tempo. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 23, 2024





Depois do triunfo, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Assim, a equipe volta a campo na próxima terça-feira (28), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Millonarios, da Colômbia, no Maracanã. A equipe carioca necessita vencer para garantir a vaga nas oitavas do torneio continental.

Por fim, pelo Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro encara o Vasco, no próximo dia 2 (domingo), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Cabe salientar que a CBF anunciou o retorno da competição a partir de onde ela parou, ou seja, da 7ª rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo vai formalizar reclamação na CBF por possível pênalti em Pedro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.