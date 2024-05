O craque brasileiro Neymar segue em recuperação, após grave lesão no joelho esquerdo. A tendência é que ele retorne ao futebol após setembro. No entanto, ele segue com intensa rotina de treinamentos.

Aliás, no ritmo que está, o jogador resolveu usar o Instagram para mostrar sua rotina de trabalhos e evoluções para retornar ao futebol. Nesta quinta-feira (23), afinal, ele postou uma imagem fazendo trabalho de academia.

Na fotografia, Neymar está com blusa preta e bermuda verde. O jogador escreveu na legenda: “Fé e força”, postou o atacante do Al-Hilal.

Neymar, assim, está fora da Copa América. Ele não terá tempo suficiente de recuperar e entrar no time de Dorival Júnior. A tendência é que o atleta fique livre após setembro, conforme explicação do próprio treinador do Al-Hilal, Jorge Jesus.

O camisa 10 se lesionou em outubro de 2023, em jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, contra o Uruguai, em Montevidéu. Ele sofreu uma dura entrada e lesionou o joelho esquerdo. O jogador passou por cirurgia em Belo Horizonte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Neymar chama atenção com postagem no Instagram apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.