Vasco estuda modelo de negócio para repatriar Coutinho

Após a Justiça recusar recursos da 777 Partners, a parte associativa segue à frente da SAF. Nesse sentido, o presidente Pedrinho, que iniciou os contatos o meia há cerca de um mês, tem avançado nas conversas para selar a contratação.

No momento, o Vasco aguarda o desenrolar da negociação com o Aston Villa para acertar com o meia. Vale lembrar que ele tem contrato com o clube inglês até junho de 2026 e está emprestado ao Al-Duhail, do Catar, até o meio deste ano.

Um dos cenários seria Coutinho rescindir com o Aston Villa e vir de graça para o clube carioca. Por outro lado, também existe possibilidade de um empréstimo com opção ou obrigação de compra ao fim do vínculo. Em meio ao debate sobre o possível acordo, o jogador tem consultado imóveis no Rio de Janeiro.

Sonho cada vez mais próximo

O cria da Colina mostrou que já está de olho nos craques cruz-maltinos e passou a seguir o francês Payet e o argentino Vegetti. Caso confirme seu retorno, o meio-campista só poderá atuar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferência internacional.

Quando ainda tinha 16 anos, Coutinho assinou com a Inter Milão. Antes disso, marcou cinco gols em 44 jogos com a camisa vascaína e foi para a Itália quando completou 18 anos, em 2010. Além disso, chegou a ser emprestado ao Espanyol, antes de acertar sua ida ao Liverpool, onde viveu seu melhor momento – entre 2013 e 2018.

Em janeiro de 2018, o Barcelona pagou 145 milhões de euros (R$ 568 milhões na cotação da época) ao Liverpool para contratar o meia. No clube catalão, porém, o jogador não se firmou e acertou seu empréstimo para o Bayern de Munique, pelo qual ganhou a Champions em 2019/20. Ele se transferiu para o Aston Villa no início de 2022 e foi emprestado ao Al-Duhail no ano seguinte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.