Chefe de Marketing do Corinthians pede afastamento em meio a polêmicas

O superintendente de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, pediu afastamento do cargo nesta quinta-feira (23), em meio a polêmicas dentro do clube. A saída do publicitário ocorre enquanto correm denúncias envolvendo o contrato de patrocínio máster do Timão com a empresa de apostas esportivas VaideBet.

Moura nega qualquer conduta ilícita e disse que vai tomar medidas judiciais contra os que o acusam ou fazem insinuações a respeito da atuação dele. O publicitário trata a saída como uma licença e não um pedido de demissão. Ele acredita que poderá voltar ao cargo no futuro, após provar sua inocência nos tribunais.

Além dele, existe pedidos para a saída de Marcelo Mariano, diretor administrativo que também participou da negociação pelo patrocínio máster

Entenda a polêmica no Corinthians

Em seu blog no “Uol”, Juca Kfouri revelou que o Corinthians repassou mais de R$ 1 milhão à empresa Rede Social Media Design LTDA. Por sua vez, a intermediária da negociação entre Timão e Vaidebet depositou o valor na conta da companhia Neoway Soluções Integradas LTDA.

A empresa, que tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, desconhece qualquer depósito. Além disso, a acusada de receber o dinheiro mostrou-se assustada ao saber do tema.

Assim que formalizou a sua assinatura com a Vaidebet, o Corinthians comemorou a entrada de R$ 123 milhões por temporada. O contrato é válido por três anos. Apesar de contar com um alto valor, devido às comissões para intermediários, apenas R$ 97 milhões ficam nos cofres do Timão.

Toda essa polêmica incomodou a VaideBet, que vê um dano à sua imagem por conta do noticiário recente. Na última terça (21), a companhia notificou o Corinthians de que, se tal polêmica persistir, o contato de patrocínio pode ser rescindido.

