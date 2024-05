Joaquim projeta duelo contra o América-MG: ‘Manter a sequência positiva’

O Santos terá pela frente o América-MG, nesta sexta-feira (24), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ao lado dos demais companheiros de elenco, o zagueiro Joaquim segue treinando forte no Peixe e projetou um duelo complicado em Minas Gerais.

“Estamos bem focados para mais esse desafio na competição. O grupo vem de um grande resultado e também de uma boa atuação. Queremos manter uma sequência positiva na competição, mas sabemos das qualidades do adversário e estamos nos preparando para isso”, explica Joaquim, que atuou em todos os jogos da Série B até o momento:

“Procuro fazer o melhor sempre dentro de campo e nos treinamentos. O grupo é muito bom e sabe da importância de levar o Santos ao seu objetivo principal”, finalizou o defensor.

Em seis rodadas de competição, a equipe sofreu três gols e anotou 14. São cinco vitórias e uma derrota, que colocam o Santos na liderança da Série B, com 15 pontos conquistados. O América-MG é o quarto, com 12.

Por conta da classificação das duas equipes, o Santos vê a partida em Belo Horizonte como crucial para as pretensões do time na temporada. Afinal, o América-MG é um dos postulantes ao acesso para a Série A e também ao título da competição. Assim, vencer um adversário direto, fora de casa, pode elevar a moral do elenco para o restante do torneio.

