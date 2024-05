Mário fala sobre planejamento para chegada de Thiago Silva ao Fluminense

Durante a coletiva em que anunciou a renovação do contrato de Fernando Diniz, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou sobre a chegada de Thiago Silva. Assim, a previsão inicial era de que o defensor estreasse diante do Palmeiras, pela 19ª rodada, porém com a pausa no Campeonato Brasileiro, tudo deve mudar.

“Vocês sabem que ele só pode ser inscrito no início de julho, e estar à disposição a partir do dia 10. A gente ainda não sabe se (a estreia) vai ser contra o Palmeiras em razão do adiamento das rodadas. Pela leitura que eu fiz agora da decisão da Diretoria de Competições da CBF de manter a sequência das rodadas (do Brasileiro), (…) não necessariamente vai ser no Fluminense x Palmeiras”, disse.

“A partir de julho, o Thiago vai estar à disposição para jogar. Ele vai chegar antes para treinar, estamos acreditando ali na primeira quinzena de junho, que é quando ele completa o período de férias dele. Vai ter mais ou menos, creio que até a partida em que ele estiver apto para jogar, mais ou menos um mês de treinamento. O planejamento da estreia dele depende do Fernando”, completou.

A CBF adiou duas rodadas da competição em virtude das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. No entanto, o retorno, no final de semana dos dias 1 e 2 de junho, será de onde parou, ou seja de 7ª rodada. Com isso, as rodadas seguintes também sofrerão alterações em suas datas e horários.

Monstro só em julho

O Fluminense anunciou, na terça-feira (7), a contratação de Thiago Silva, que assinou contrato até junho de 2026 para ser o principal reforço da equipe na temporada. O Tricolor terá que aguardar até 10 de julho para que possa regularizá-lo.

O defensor vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado em junho. Antes disso, irá resolver os trâmites de sua mudança, visto que sua esposa e filhos ficarão na Inglaterra por um período. Ainda não há uma data específica para a festa no Aeroporto e a apresentação.

