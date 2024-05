Paquetá é denunciado na Inglaterra por envolvimento em apostas

O meia Lucas Paquetá foi denunciado nesta quinta-feira (23) pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por má conduta relacionada a apostas em quatro partidas da Premier League. O brasileiro teria forçado cartão amarelos contra o Leicester, Aston Villa, Leeds e Bournemouth, jogos que ocorreram entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O jogador estava sendo investigado há quase um ano, mas ainda não havia sido denunciado formalmente pela entidade.

“Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas”, informa o comunicado da FA.

Agora, Paquetá terá até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa. Pelas redes sociais, o meia do West Ham negou as acusações.

“Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com toda as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários”, defendeu-se.

Paquetá teria violado regras de conduta relacionada às apostas esportivas

Os Hammers também se posicionaram, de forma oficial, nesta quinta-feira. O clube londrino comunicou que continuará defendendo o atleta.

“O clube confirma o recebimento da denúncia da FA contra Lucas Paquetá pelas alegadas violações das regras. Lucas nega categoricamente essas violações e vai continuar a defender sua posição robustamente. O clube seguirá do lado e apoiando o jogador ao longo do processo. E não vai fazer novos comentários até que a questão seja concluída”.

De acordo com a federação, o meia violou as regras de condutas com relação às apostas esportivas em quatro partidas: Leicester (12 de novembro de 2022), Aston Villa (12 de março de 2023) e Leeds (21 de maio de 2023), todas na temporada passada. Em seguida, contra o Bournemouth (12 de agosto de 2023), esta já na atual. Em todas elas o brasileiro foi advertido com cartão amarelo.

Segundo o andamento do processo, Paquetá será ouvido por uma comissão independente. Se for considerado culpado, pode ser suspenso na Inglaterra. Todavia, a situação do brasileiro é diferente de Ivan Toney, do Brentford e da seleção inglesa, que foi punido com oito meses de suspensão. No caso, ele fez apostas em jogos de futebol.

Diniz tirou o brasileiro da lista de convocados

Por conta da divulgação do caso na época, Paquetá acabou sendo desconvocado por Fernando Diniz para jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Assim, ele ficou fora de todos os jogos do então treinador interino, que alegou estar preservando o jogador, no segundo semestre do ano passado.





No entanto, já com Dorival Júnior como técnico efetivo, Paquetá voltou a ser convocado, em março deste ano, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha. Ele também está na lista para a disputa da Copa América, que será realizada entre junho e julho.

Em 2023, Paquetá negociava sua transferência do West Ham para o Manchester City. A pedido de Pep Guardiola, os Citizens chegaram a oferecer 70 milhões de libras. Contudo, o clube voltou atrás por conta das investigações e acertou com o brasileiro naturalizado português Matheus Nunes.

