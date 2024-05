O tempo de Gary Medel no Vasco parece estar com os dias contados. Com contrato até o fim de 2024 com o Cruz-Maltino, o chileno já revelou à diretoria seu desejo de buscar novos ares.

A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, divulgada nesta quinta-feira (23). O zagueiro de 36 anos, ainda segundo o repórter, pode ir parar no Boca Juniors (ARG), clube que defendeu entre 2010 e 2011.

LEIA MAIS: Atitude de Coutinho nas redes faz vascaínos sonharem; entenda

Primeiro capitão do time, Medel foi do céu ao inferno em pouco tempo no Vasco. Se era um dos jogadores que mais gozava de prestígio junto à comissão técnica e também à torcida, a confiança ficou abalada. O chileno era muito próximo de Ramón Díaz e seu filho, Emiliano Díaz, antigos treinador e auxiliar do Cruz-Maltino, respectivamente.

Após a saída de ambos, aliás, no dia 27 de abril, Medel não entrou mais em campo. Esteve relacionado para os jogos seguintes, mas o interino Rafael Paiva o preteriu em relação aos companheiros. A possível saída do zagueiro abriria espaço na folha salarial do clube, que pretende fazer grandes investimentos na janela de julho. Philippe Coutinho, do Aston Villa, surge como prioridade.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Medel busca deixar o Vasco, e Boca Jrs (ARG) surge como opção apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.