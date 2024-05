Tiquinho: Botafogo pode acionar renovação automática quando quiser

O Botafogo pode acionar a cláusula de renovação automática de Tiquinho sem o centroavante precisar cumprir uma determinada porcentagem de partidas como titular. A informação a respeito deste “facilitador” é do jornal “O Globo” nesta quinta-feira (23). A ampliação do vínculo do camisa 9 seria por mais uma temporada, ou seja, até o fim de 2025.

De acordo com a publicação, se Tiquinho completar 60% das partidas das quais for relacionado como titular, o Botafogo é obrigado a renovar com o centroavante de forma automática. Mas esta cláusula vale para o lado do atleta. Assim, o clube pode ativá-la sem o centroavante atingir o número.

Com cláusula ou não, Tiquinho não deve ter dificuldade de “cumprir” esta meta. Afinal, é titular do time de Artur Jorge e, neste momento, não encontra concorrência no elenco. Ele, aliás, está em fase de recuperação de uma lesão e deve pintar nos próximos jogos.

Tiquinho tem contrato, portanto, até o fim de 2024. Na oferta de renovação do Botafogo, o estafe do jogador reclamou que o Glorioso não contemplou um aumento salarial previsto no acordo. Assim, o jogador não aceitou a primeira tentativa do Mais Tradicional.

No entanto, Botafogo e Tiquinho conversam justamente por este reajuste salarial. A tendência é de acerto.

