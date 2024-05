Flamengo volta a vencer fora de casa após quatro jogos

Com gol de Pedro, o Flamengo derrotou o Amazonas por 1 a 0 na Arena da Amazônia e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, os jogadores rubro-negros venceram um jogo fora de casa após 38 dias.

O Flamengo não vinha conquistando bons resultados como visitante. Afinal, os jogadores rubro-negros estavam há quatro jogos sem vencer longe do Rio de Janeiro.

Durante este período de jejum, os comandados de Tite jogaram fora de casa contra Palmeiras, Bolívar, RB Bragantino e Palestino, respectivamente. Os confrontos foram válidos pelo Brasileirão e pela Libertadores. O time obteve dois empates e duas derrotas.

Jejum do Flamengo como visitante

21/04: Palmeiras 0 x 0 Fla

24/04: Bolívar 2 x 1 Fla

04/05: Bragantino 1 x 1 Fla

07/05: Palestino 1 x 0 Fla

A última vitória do Flamengo fora de casa havia sido no dia 14 de abril, diante do Atlético-GO, no Serra Dourada, pela primeira rodada do Brasileirão. Na época, os comandados de Tite venceram por 2 a 1, com gols de De La Cruz e Pedro.

Evolução do Flamengo

Após muitas oscilações, os jogadores rubro-negros embalaram três vitórias consecutivas contra Corinthians, Bolívar e Amazonas, respectivamente. Assim, Tite, que vivia uma forte pressão no cargo, ganhou um fôlego extra no clube. O técnico vem sendo pressionado por melhores atuações em 2024.

Aliás, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (28/05), diante do Millonarios, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. Assim, os jogadores rubro-negros vão em busca de uma vitória dentro de casa para terminar na liderança da chave. Com sete pontos conquistados, os comandados de Tite estão na segunda colocação.

