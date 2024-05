Neymar é o maior influencer do Brasil! Lista conta com mais craques e famosos

Neymar dominou um ranking que classifica famosos, figuras públicas e pessoal que cria conteúdo com base no impacto nas redes sociais. A plataforma levou em consideração redes como Instagram, TikTok, YouTube, X (ex-Twitter) e LinkedIn. Aliás, o top 10 conta com mais três jogadores de renome mundial.

Em outras palavras, a ideia é mensurar quem está ativo nessas plataformas, quem posta mais, quem recebe mais curtidas e comentários, dando uma nota de zero a 100 para cada um desses aspectos. A pesquisa foi feita pela Favikon, uma plataforma francesa que é expert em marketing de criadores e usa Inteligência Artificial para coletar dados.

Números de Neymar

O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, tem 317,2 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Com isso, Neymar ocupa a primeira colocação e tem mais do que o dobro em comparação com o segundo colocado, o humorista e boxeador amador Whindersson Nunes que conta com 131,8 milhões. Além deles, a cantora Anitta fecha o top 3 com 108,4 milhões de seguidores.

O top 10 conta ainda com o pentacampeão Ronaldinho Gaúcho, o atacante do Real Madrid Vini Jr e o ídolo do clube merengue e lateral do Fluminense Marcelo. Artistas e youtubers completam.

Veja abaixo:

Neymar Jr. (Jogador Al-Hilal) Whindersson Nunes (boxeador e youtuber) Anitta (cantora) Ronaldinho Gaúcho (Ex-jogador) Zé Felipe (cantor) Vinícius Jr. (Jogador Real Madrid) Felipe Neto (youtuber) Virgínia Fonseca (apresentadora) Marcelo (Jogador Fluminense) Cleyton Spider (youtuber)

