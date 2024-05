Felipe Melo revela pretensão no Fluminense: ‘Disputar o Super Mundial’

Na vitória sobre o Sampaio Corrêa, Felipe Melo completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. Assim, com o resultado, a equipe carioca avançou às oitavas de finais da Copa do Brasil. Apesar de ter contrato até o fim deste ano, o defensor, de 40 anos, descartou aposentadoria e falou sobre suas pretensões na carreira.

“Tenho a pretensão de disputar o Super Mundial. Nós que estamos aqui fizemos por merecer isso. Mas vivo muito o hoje. Quero continuar conquistando no Fluminense. No Palmeiras, que eu tenho um amor imenso, quando vencemos a primeira Libertadores, eu falava: “vamos ser bi”. E agora por que não pensar na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, campeonato do mundo?”, disse.

“Sonho demais em seguir fazendo história nesse clube. Pode existir clubes que trabalham como o Fluminense, mas não outros que trabalhem mais que a gente”, concluiu.

O defensor chegou ao Tricolor em 2022. Desde então, conquistou o bicampeonato do Carioca (2022-23) e os títulos da Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024). Até o momento, soma três gols com a camisa do time carioca.

O Fluminense volta a campo no dia 29 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), para medir forças com o Alianza Lima-PER, no Maracanã. O confronto é válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os comandados de Diniz, portanto, buscam finalizar o Grupo A de forma invicta. Por fim, pelo Brasileirão, a equipe enfrenta o Juventude dia 1, às 18h30 (de Brasília), também no Rio de Janeiro.

